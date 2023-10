TORONTO, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, hat im September 2023 111 Bitcoin geschürft.

Highlights der Produktion im September 2023:

111 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 3,7 Bitcoin pro Tag entspricht.

Im Laufe des Monats wurden keine Bitcoin verkauft

des Monats wurden keine Bitcoin verkauft Der Gesamtsaldo der Bitcoin-Rücklage belief sich am 30. September auf 9.366, von denen 7.269 unbelastet waren.

Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität in unseren Einrichtungen in Alberta lag am Ende des Monats bei 2,6 EH/s

lag am Ende des Monats bei 2,6 EH/s Hut 8 produzierte im September 42,7 BTC/EH

Weitere Highlights:

Auf einer außerordentlichen Versammlung am 12. September stimmten die Aktionäre des Unternehmens mit überwältigender Mehrheit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss (die „Transaktion") mit der U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („USBTC") zu. Dieser soll durch einen gerichtlich genehmigten „Plan of Arrangement" (die „Vereinbarung") gemäß dem Business Corporations Act ( British Columbia ) erfolgen und stellt einen wichtigen Schritt zum Abschluss der Transaktion dar.

( ) erfolgen und stellt einen wichtigen Schritt zum Abschluss der Transaktion dar. Am 15. September erließ der Oberste Gerichtshof von British Columbia eine endgültige Verfügung zur Genehmigung der Vereinbarung, die eine wichtige Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion mit USBTC ist.

„Wir machen weitere Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss unserer Transaktion mit USBTC und danken unseren Aktionären für ihre überwältigende Unterstützung der Fusion", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Diese Abstimmung und die Genehmigung der Vereinbarung durch das Oberste Gericht von British Columbia bringen uns auf dem Weg zu einem neuen Hut 8 mit stark diversifizierten Fiat-Einnahmen in den Bereichen High Performance Computing, Hosting und Managed Infrastructure Operations ein gutes Stück voran. All dies zielt darauf ab, das Potenzial auszuschöpfen und die Herausforderungen zu meistern, mit denen Single-Thread-Miner in der nächsten Halbierung konfrontiert sein werden."