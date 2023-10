RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Die Kapazitäten der Airlines dürften in diesem Winter in einigen Märkten begrenzter als in anderen sein, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auf Langstrecken nehme das Sitzplatzangebot schneller zu, vor allem zwischen Europa und Asien sowie Nordamerika - im Gegensatz zu den Südatlantik- und den innereuropäischen Routen. Die Kapazitäten von und nach Deutschland legten im Jahresvergleich zu. Die Lufthansa dürfte davon profitieren./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 19:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

