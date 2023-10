iMetal Resources führt petrografische Analyse von Carheil-Graphit durch und beauftragt Berater für europäischen Markt

Vancouver (British Columbia) – 10. Oktober 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources Inc. (TSX-V: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) gibt die Einreichung von Graphitproben vom unternehmenseigenen Projekt Carheil im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec zur petrografischen Analyse bekannt. Von jedem der zahlreichen Graphithorizonte, die im Rahmen des drei Bohrlöcher und 1.053 m umfassenden Phase-I-Programms 2023 durchschnitten wurden, wurden Proben entnommen, um die Größe der Graphitflocken zu beschreiben.

President und CEO Saf Dhillon sagte: „Die Flockengröße des Graphits in den Abschnitten ist ein äußerst wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Werts eines Graphitvorkommens. Die petrologische Studie unserer Bohrabschnitte von 2016 bestätigte zunächst Jumbo-Flockengraphit und diese Analyse wird weitere Details zu den Eigenschaften der Graphitabschnitte liefern. Wir planen ein weiteres Bohrprogramm, um unser äußerst vielversprechendes Graphitprojekt Carheil weiterzuentwickeln, das in einer der bergbaufreundlichsten Rechtsprechungen der Welt liegt – in Quebec.“

Im Rahmen der Phase-I-Bohrungen 2023 wurde eine graphithaltige Sedimenteinheit vorgefunden, die zwischen vulkanischen Einheiten liegt. Die sedimentäre Einheit beherbergt mehrere graphitreiche Horizonte mit einer Länge von mehreren Metern: Die zuvor gemeldeten Ergebnisse (Bohrlänge, nicht wahre Mächtigkeit) von diesen Horizonten sind unten hervorgehoben (Cg = graphitischer Kohlenstoff):

Bohrloch CA-23-01

- 3,90 m mit 7,08 % Cg, ab 151,1 m, einschließlich 11,5 % Cg auf 1,9 m (ZONE A)

- 8,45 m mit 2,53 % Cg, ab 237,6 m, einschließlich 7,05 % Cg auf 1,5 m (ZONE C)

Bohrloch CA-23-02

- 4,65 m mit 5,11 % Cg, ab 138,8 m, einschließlich 12,9 % Cg auf 1,2 m (ZONE A)

- 10,55 m mit 2,89 % Cg, ab 196,5 m (ZONE B)

- 5,30 m mit 4,25 % Cg, ab 242,9 m, einschließlich 7,90 % Cg auf 1,2 m (ZONE C)

Bohrloch CA-23-03

- 4,90 m mit 1,93 % Cg, ab 156,1 m (ZONE A)

- 4,70 m mit 2,76 % Cg, ab 263,3 m, einschließlich 4,70 % Cg auf 2,1 m (ZONE C)

(Siehe Pressemitteilung vom 31. Mai 2023)

Die Phase-I-Proben von 2023 wurden bei AGAT Laboratories in Calgary zur petrographischen Analyse eingereicht, die eine detaillierte petrografische Dünnschliffuntersuchung umfasst, einschließlich einer petrografischen Bildgebung und Analyse von Graphit- und Taubgesteinsphasen, einer Analyse der Graphitflockengröße, Interpretationen sowie Erörterungen.

Carheil ist ein Projekt im Explorationsstadium mit historischen Graphitabschnitten sowie mit Potenzial für mehrere Metalle und befindet sich etwa 170 km nördlich von Rouyn-Noranda im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel. Carheil befindet sich weniger als 20 km westlich der vormals produzierenden Kupfer-Zink-Silber-Gold-Mine Selbaie (1,1 Milliarden lbs Cu, 2,4 Milliarden lbs Zn, 71 Millionen oz Ag, 1 Millionen oz Au, produziert zwischen 1981 und 2004i), weniger als 20 km nördlich der Mine Casa Berardi von Hecla (127.500 oz Au und 28.200 oz Ag, produziert im Jahr 2022ii) und weniger als 40 km südöstlich der Mine Detour Lake von Agnico Eagles (713.000 oz Au, produziert im Jahr 2021iii). Direkt an das Konzessionsgebiet grenzt im Norden das Projekt La Peltrie von Midland Exploration / Probe Metals, das kürzlich eine Cu-Mo-Au-Ag-Mineralisierung von 345,5 m mit einem Gehalt von 0,21 CuÄqiv durchschnitten hat. iMetal weist die Investoren darauf hin, dass das Vorkommen von Mineralisierungen bei Selbaie, Casa Berardi und Detour Lake nicht zwangsläufig auf eine ähnliche Mineralisierung im Konzessionsgebiet Carheil hinweist.

Die QS/QK-Kontrollverfahren für das Frühlingsbohrprogramm 2023 beinhalteten das systematische Hinzufügen von zertifizierten Leerproben und zwei unterschiedlichen zertifizierten Graphitreferenzmaterialien (CRM) in regelmäßigen Intervallen (eine QS/QK-Probe alle 20 Kernproben) in den Probenstrom. Die geochemischen Analysen bestanden aus graphitischem Kohlenstoff mittels IR-Spektroskopie (C-IR18), bei der eine HCl-Lauge zur Entfernung von Carbonaten und eine Röstung zur Entfernung von organischem Kohlenstoff eingesetzt werden, um nur Kohlenstoff in graphitischer Form in den Proben zu identifizieren. Ausgewählte Proben wurden mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektrometrie (Au-AA26) auf Gold analysiert, wobei Werte über der Grenze anschließend mit der gravimetrischen Methode (Au-GRA22) analysiert wurden.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Berater für europäischen Markt – Scandinavian Alliance

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es Scandinavian Alliance („Alliance“) damit beauftragt hat, das Unternehmen bei seiner Marketing- und Social-Media-Präsenz zu beraten und es bei der Bekanntmachung auf den europäischen Märkten zu unterstützen. Der Vertrag weist eine Laufzeit von zunächst vier Monaten bis 31. Januar 2024 auf und als Vergütung hat Alliance Anspruch auf Honorare in Höhe von insgesamt 108.500 $, wovon 54.250 $ sofort und der Rest nach dem Abschluss der nächsten Eigenkapitalfinanzierung durch das Unternehmen zu entrichten sind.

Alliance bietet Zugang zu einem unvergleichlichen Netzwerk von Investoren und Kapitalmarktexperten in ganz Skandinavien und Nordeuropa. Das Ziel von Alliance besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, durch verbesserte Sichtbarkeit und Kommunikation sowie durch vorteilhafte und glaubwürdige Interaktionen mit der Investoren-Community und anderen wichtigen Zielgruppen eine Bewertung zu erreichen, die ihre Leistungen widerspiegelt.

Das Unternehmen ist von Alliance unabhängig und Alliance hat in Zusammenhang mit der Beauftragung keinen Anspruch auf den Erhalt von Wertpapieren des Unternehmens.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet – Gowganda West – ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium mit einem kürzlich entdeckten Bohrloch von 48,5 m mit 0,85 g/t Gold, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

