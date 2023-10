Collective Metals meldet die Mobilisierung eines Explorationsteams auf sein Lithiumprojekt Whitemud Lake in Ear Falls im Nordwesten Ontarios

Die Liegenschaft befindet sich innerhalb des LCT-reichen English River-Terrans, etwa 40 km im regionalen Streichen von Beyond Lithium Minerals' jüngster Spodumen-Entdeckung nördlich von Ear Falls. Es wurden Stichproben mit Analysegehalten von bis zu 4,54 % Li2O in einem 3 km langen aussichtsreichen Trend gemeldet (siehe Pressemitteilung vom 17. September 2023). Das Projekt Root Lake von Green Technology Metals, das sich 70 km östlich der Liegenschaft befindet, beherbergt eine JORC-konforme Ressource von 12,6 Millionen Tonnen mit 1,21 % Li2O und 62 ppm Ta2O51 (siehe Pressemitteilung vom 07. Juni 2023).

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: „Wir sind begeistert, dass wir noch vor Ende der Saison ein so erfahrenes Lithium-Explorationsteam mobilisieren konnten. Das Bayside-Team war an der Entdeckung zahlreicher LCT-Pegmatite im Nordwesten Ontarios beteiligt. Dieses erste Explorationsprogramm ist ein direktes Ergebnis der harten Arbeit, die wir bei der Zusammenstellung und Interpretation der öffentlich verfügbaren Explorationsdaten für unsere Lithiumprojekte in Ontario geleistet haben. Wir erwarten ein effektives Explorationsprogramm, das hoffentlich zu einer Entdeckung am Whitemud Lake führen wird. Dieses Feldprojekt und seine Ergebnisse werden dazu dienen, unsere Explorations- und Entdeckungsaufgabe für 2024 zu definieren.“

Wichtigste Punkte

- Die Liegenschaft befindet sich innerhalb von 4 km einer Terrangrenze zwischen den Terranen English River und Uchi in einem aufkommenden LCT-Pegmatitfeld östlich von Ear Falls (Abbildung 1). Die meisten LCT-Pegmatitlagerstätten in Ontario befinden sich in der Nähe von Terrane-Grenzen zwischen geologischen Domänen innerhalb der geologischen Superior Province.

- Anhand der Zusammenstellung und Interpretation von historischen geologischen Kartierungen, Höhenmodellen, luftgestützten magnetischen Daten und geochemischen Daten der Seesedimente wurden mehrere vorrangige Zielgebiete für das Feldexplorationsprogramm 2023 identifiziert (Abbildungen 2 und 3).

- Die geologische Beschaffenheit der Liegenschaft umfasst Granodiorite und Tonalite, die Teil des Bluffy Lake-Batholith sind und in metasedimentäres Gestein der English River-Formation eingedrungen sind (Abbildung 2). Der Bluffy Lake-Batholith liegt im Streichen östlich des Wenasaga Lake-Batholith, wo sich Beyond Lithiums Projekt Ear Falls befindet.

- Mehrere ähnliche granitische Intrusivkörper wie der Sharpe Lake-Batholith und der Root Lake-Pluton, die zwischen 10 und 70 km östlich der Liegenschaft vorkommen, werden als Ursprung der LCT-Pegmatitlagerstätten in der Region interpretiert, einschließlich des Projekts Root Lake von Green Technology Metals (Abbildung 1).

- Nach Nordwesten streichende Strukturkorridore, die durch magnetische Tiefs gekennzeichnet sind, weisen auf potenzielle strukturelle Fallen für LCT-Pegmatite hin (Abbildung 3). Eine dieser Strukturen, die im nördlichen Teil der Liegenschaft vorkommt, ist eine regionale Struktur, die von der Terrangrenze zwischen English River und Uchi abzweigt. Eine historische geologische Karte, die vom Ontario Geological Survey veröffentlicht wurde, berichtete das Vorhandensein von Pegmatitaufschlüssen in diesem Gebiet (Abbildungen 2 und 3).

- Das Feldexplorationsprogramm (das „Programm“) konzentriert sich auf die Erkundung, Probenentnahme und geologische Kartierung von vorrangigen Zielgebieten mit berichteten Pegmatiten und starken Lithiumanomalien in den geochemischen Daten der Seesedimente.

Abbildung 1 - Regionale Lage von Collectives Liegenschaft Whitemud Lake.

Abbildung 2 - Liegenschaftskarte von Whitemud Lake mit ausgewählten Zielgebieten für Feldexplorationen.

Abbildung 3 - Liegenschaftskarte von Whitemud Lake mit strukturellen Korridoren, die durch magnetische Tiefs gekennzeichnet sind.

Projekt Whitemud Lake

Das Projekt befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche in Pegmatiten beherbergte Lithium-Cäsium-Tantal-Lagerstätten abgegrenzt wurden. Das Projekt befindet sich 40 km östlich von Ear Falls, Ontario, und etwa 70 km westlich des Projekts Root Lake von Green Technology Metals. Es erstreckt sich über 7.775 Hektar auf LCT-Pegmatite höffiger Gebiete innerhalb des lithiumreichen English River-Terrans.

Qualifizierte Person

Diese Pressemitteilung wurde von Amanuel Bein, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person des Unternehmens für das Projekt gemäß National Instrument 43-101 Standard of Disclosure for Mineral Projects fungiert.

Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Die Vorzeige-Liegenschaft des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton umfasst 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und produktiven Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße leicht zu erreichen, da es unmittelbar westlich des Highway 3 liegt.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt wurden, die mit beträchtlichen Li2O-Reserven beherbergen. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud Lake, mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen, grenzt an das Projekt Landings Lake und umfasst 381 Bergbau-Claims in Form einzelner Parzellen mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

IM NAMEN VON COLLECTIVE METALS INC.

Christopher Huggins

Chief Executive Officer

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

