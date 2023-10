Green Shift unterzeichnet Absichtserklärung mit der Whitesand First Nation für das Lithiumprojekt Armstrong in Ontario

Toronto, Ontario – 10. Oktober 2023 / IRW-Press / – Green Shift Commodities Ltd. (TSXV: GCOM und OTCQB: GRCMF), („Green Shift“, „GCOM“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift- ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/„MOU“) mit der Whitesand First Nation („WFN“) unterzeichnet hat, die in Verbindung mit dem Lithiumprojekt Armstrong (das „Projekt Armstrong“) im Lithiumgürtel Seymour-Crescent-Falcon steht. Das Projektgelände liegt in der kanadischen Provinz Ontario, rund 55 km nordöstlich der Stadt Armstrong bzw. rund 245 km von der Stadt Thunder Bay entfernt. Wie bereits angekündigt, besteht für das Unternehmen die Option auf den Erwerb sämtlicher Konzessionsanteile (100 %) am Projekt Armstrong (Informationen zur Transaktion siehe Pressemeldung vom 15. September 2023, detaillierte Projektdaten siehe Pressemeldung vom 16. August 2023).

Die Absichtserklärung dient GCOM und WFN als Orientierung und als Kommunikationsprotokoll für die ersten Explorationsarbeiten. Die Themen Beschäftigung und Ausbildung sowie die Geschäftsmöglichkeiten zwischen GCOM and WFN werden darin vorrangig behandelt und sollen eine enge Zusammenarbeit im Projekt Armstrong im Rahmen der Vorbereitungen auf eine Explorationsgenehmigung ermöglichen. Die Absichtserklärung hat eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren.

Nachdem die Absichtserklärung 'grünes Licht' für den Betriebsstart auf dem Gelände des Projekts Armstrong gibt, hat GCOM mit den ersten Erdarbeiten samt Kartierungen und Probenahmen begonnen und bis dato 91 Proben entnommen.

Trumbull Fisher, seines Zeichens CEO und ein Direktor von GCOM, erklärt: „Es ist für uns eine Ehre, gemeinsam mit der Whitesand First Nation den Ausbau des Projekts Armstrong voranzutreiben. Auch wenn sich unser Projekt erst im frühen Erschließungsstadium befindet, ist uns die Wichtigkeit der Einbindung der WFN in ihrem traditionellen Hoheitsgebiet durchaus bewusst. Diese Absichtserklärung unterstreicht unsere gemeinsamen Bemühungen, einen sinnvollen und offenen Dialog zu fördern und den Aufbau einer langfristigen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehung sicherzustellen.“