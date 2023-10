artec: Auf und Ab der Umsätze setzt sich fort

artec habe nach Darstellung von SMC-Research für das erste Halbjahr schwache Zahlen gemeldet. Allerdings sehen die Analysten gute Chancen, dass die zweite Jahreshälfte deutlich besser ausfällt. Dementsprechend hat der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen weitgehend unverändert gelassen und traut der Aktie ein großes Aufwärtspotenzial zu, betont aber die hohe Schätzunsicherheit.

Nachdem das Jahr 2022 bei artec von einem sehr starken ersten und einem schwachen zweiten Halbjahr gekennzeichnet gewesen sei, könnte das Muster im laufenden Jahr genau entgegengesetzt ausfallen, so SMC-Research. Denn das erste Halbjahr sei trotz der berichteten starken Nachfrage umsatz- und ergebnisseitig enttäuschend ausgefallen, was das Unternehmen vor allem auf Verzögerungen im Auftragseingang zurückführe. Konkret sei der Umsatz der ersten sechs Monate im Vorjahresvergleich um ein Viertel auf 1,2 Mio. Euro gesunken, was sich im Ergebnis in einem deutlich ausgeweiteten Fehlbetrag von 0,3 Mio. Euro niedergeschlagen habe.