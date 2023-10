Internationale Bankengruppe stellt Finanzierung für die Wachstums- und Dekarbonisierungspläne der Go-Ahead Group bereit

Frankfurt am Main (ots) - Die Kreditfazilitäten wurden von einem internationalen

Bankenkonsortium für die Go-Ahead Group, eines der führenden Verkehrsunternehmen

im Vereinigten Königreich, arrangiert und gezeichnet. Go-Ahead wurde im Oktober

2022 durch ein Joint Venture zwischen Kinetic, einem führenden australischen und

neuseeländischen Busunternehmen, und Globalvia, einem spanischen

Infrastrukturinvestor, übernommen.



KfW IPEX-Bank, Rabobank und Standard Chartered fungieren als Joint Global

Coordinators, Bookrunners, Underwriters und Initial Mandated Lead Arrangers. Zu

den Cornerstone-Kreditgebern gehören HSBC UK, Royal Bank of Scotland und Export

Development Canada. Die Bankfazilitäten waren überzeichnet und wurden

erfolgreich von einer Gruppe internationaler Banken syndiziert.





"Unsere neuen Kreditfazilitäten stellen einen Meilenstein in der Beziehung zuunserer Kernbankengruppe dar und unterstützen die ehrgeizige Wachstumsstrategieder Go-Ahead-Group. Rabobank, KfW IPEX-Bank und Standard Chartered warenfederführend beim Arrangieren, Underwriting und Syndizieren dieser wegweisendenTransaktion. Wir bedanken uns bei den Transaktionsteams für die hervorragendeZusammenarbeit." [Gonzalo Velasco, Direktor für strukturierte Finanzierungen derGruppe, The Go-Ahead Group]Mit den neuen Kreditfazilitäten wird eine langfristige Finanzierungsstrukturgeschaffen, mit der bestehende Kreditfazilitäten refinanziert und das bestehendeGeschäft unterstützt werden sollen, während gleichzeitig wesentlicheFinanzmittel für die Umsetzung der Unternehmensstrategie der Gruppe in dennächsten fünf Jahren bereitgestellt werden. Die Strategie der Gruppekonzentriert sich auf einen langfristigen Dekarbonisierungsplan und das Wachstumdes Unternehmens, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.PwC Debt & Capital Advisory hat The Go-Ahead Group Limited bei ihrerRefinanzierung als Kreditberater unterstützt.Go-Ahead ist einer der führenden öffentlichen Verkehrsbetriebe im VereinigtenKönigreich und beschäftigt 27.000 Mitarbeiter in seinen Bus- und Bahnbetriebenin Großbritannien, Singapur, Irland, Schweden, Norwegen, Deutschland undAustralien.Im Vereinigten Königreich betreibt die Gruppe ein Viertel der Londoner Busse undverfügt über ein Netz regionaler Busunternehmen außerhalb der Hauptstadt. Aufder Schiene betreibt Go-Ahead über ein Joint Venture mit Keolis das größtebritische Eisenbahn-Franchise, Govia Thameslink Rail Franchise, das aus aus denBahndiensten Thameslink, Great Northern, Southern und Gatwick Express besteht.Von der 5925 Busse starken Flotte von Go-Ahead im Vereinigten Königreich sind474 emissionsfrei, weitere 512 sind in Planung. Somit ist das Unternehmen dergrößte Betreiber von Elektrobussen im Vereinigten Königreich. Go-Ahead hat sichdazu verpflichtet, seine Flotte bis 2035 auf ausschließlich emissionsfreieFahrzeuge umzustellen. Die Anteilseigner, Kinetic und Globalvia, bringen ihreExpertise aus der ganzen Welt ein: Kinetic ist ein bedeutendes Busunternehmen inAustralien und Neuseeland mit umfassender Erfahrung in der Elektrifizierung undGlobalvia ist ein führendes ESG-Infrastrukturunternehmen mit Niederlassungen inSpanien, Portugal, Irland, den USA, Costa Rica und Chile.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009http://www.kfw-ipex-bank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5622291OTS: KfW IPEX-Bank