BERLIN (dpa-AFX) - Die Sondersendungen zum schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel haben am Montagabend viele Menschen interessiert. Der ARD-Brennpunkt: "Eskalation in Nahost" erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr 4,50 Millionen (16,4 Prozent). Zeitgleich schalteten auf RTL 2,31 Millionen (8,4 Prozent) das "RTL Aktuell Spezial mit dem Titel "Krieg gegen Israel - Das Land schlägt zurück" ein. Die Sat.1-":Newstime"-Sendung kam auf 850 000 Zuschauer (3,1 Prozent). Das Zweite strahlte bereits um 19.20 Uhr ein "ZDF spezial - Eskalation in Nahost" aus, 3,11 Millionen (14,4 Prozent) waren dabei.

Quotensieger zur Primetime war das ZDF mit der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee: Der Nachtalb". Den Film mit Matthias Koeberlin, Alina Fritsch und Hary Prinz schauten 6,46 Millionen (23,9 Prozent).