Das österreichische Gericht erklärte am Dienstag Teile der bisherigen Regelungen für verfassungswidrig. Es verstoße gegen die verfassungsrechtlichen Gebote der Unabhängigkeit und der pluralistischen Zusammensetzung von ORF-Stiftungs- und Publikumsrat, wenn die Regierung jeweils mehr Mitglieder bestellen könne als andere Stellen, heißt es im Urteil. Das Land Burgenland hatte gegen die aktuelle Macht der Regierung in diesen Gremien geklagt. Nun müssen Teile des ORF-Gesetzes bis März 2025 geändert werden. Die aktuelle Arbeit und auch bisherige Entscheidungen der Gremien sind vom Urteil nicht betroffen.

WIEN (dpa-AFX) - Die Regierung in Österreich darf nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nicht mehr so viel Einfluss auf die Zusammensetzung von Gremien des öffentlich-rechtlichen ORF nehmen.

