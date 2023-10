APOTHEKE LIVE heute Abend um 20 Uhr Mangelware Kinderantibiotika / Ein Hersteller deckt auf

Berlin (ots) - Entgegen der Meinung des Gesundheitsministers Karl Lauterbach

(SPD) nehmen die Lieferengpässe im pädiatrischen Bereich kein Ende. Die

beginnende Erkältungssaison verschärft die Lage zusätzlich und viele Betroffene

fragen sich zurecht: wie geht es weiter? In der heutigen APOTHEKE LIVE-Sendung

mit Vorstandsmitgliedern des Kinderarzneimittelherstellers InfectoPharm und der

Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC wird ein Einblick in die aktuelle Situation

gegeben, ein Rückblick, wie es dazu kommen konnte, und ein Ausblick darauf, was

uns noch bevorsteht.



In der vergangenen Saison wurden mehr Antibiotika in den deutschen Markt

geliefert als je zuvor - und trotzdem kam es zu den massiven Engpässen, die

Lauterbach zum Handeln gezwungen haben. Kein Wunder: Zahlreiche Hersteller haben

sich in den vergangenen Jahren zurückgezogen. Der Markt hat sich dramatisch

verengt, allerdings profitiert davon niemand.