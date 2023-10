Wer führt das Rennen um Innovation und Kommerzialisierung des 5G-Standards an und bereitet den Weg für eine stärker vernetzte Welt?

Ein neuer Bericht von LexisNexis enthält ein Ranking der 50 wichtigsten Patentinhaber, beginnend mit Huawei, Qualcomm und Samsung

NEW YORK, 10. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis Legal & Professional, der führende Anbieter intelligenter Patentanalysen, bringt in seinem Bericht "Who Is Leading the 5G Patent Race?" (Wer führt das Rennen um das 5G-Patent an?) aus dem Jahr 2023eine noch nie dagewesene Transparenz in eine der wichtigsten Technologien und komplexen Lizenzierungsmärkte der Welt. Angesichts der nächsten Welle der industriellen Revolution, die durch Fortschritte in den Mobilfunknetzen vorangetrieben wird, wird nahezu jede Branche auf Konnektivitätsstandards wie beispielsweise 5G angewiesen sein. Innovatoren, die zum Standard beitragen und ihre Innovationen mit standardessenziellen Patenten (SEP) schützen, sind am besten positioniert, um in diesem wachsenden Markt zu dominieren und zu kommerzialisieren. Jede Woche werden Lizenzvereinbarungen im 7- bis 9-stelligen Bereich für 5G ausgehandelt, während eine mangelnde Transparenz die Definition des Marktvolumens und des Marktanteils erschwert und es in einigen Fällen sogar zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt.