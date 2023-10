Sterbefallzahlen im September 2023 im Bereich des mittleren Wertes der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im September 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 76 358 Menschen gestorben. Diese Zahl

liegt im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2019 bis 2022 für

diesen Monat (271 Fälle darüber). Bei einer Betrachtung nach einzelnen

Kalenderwochen lag lediglich die zweite Septemberwoche (Kalenderwoche 37 vom 11.

bis 17. September) etwas deutlicher über dem entsprechenden Vergleichswert (+3

%). In den restlichen Septemberwochen betrug die Abweichung maximal +1 %.



Leichte bis moderate Übersterblichkeit im September in einzelnen europäischen

Ländern