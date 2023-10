Schlechte Noten für deutsche Infrastruktur, Wohnungsmangel größtes Infrastrukturproblem

Hamburg (ots) - Nur jeder dritte Bundesbürger (33%) ist mit der Infrastruktur in

Deutschland zufrieden, fast ebenso viele (31%) äußern sich unzufrieden. Damit

schneidet Deutschland im internationalen Vergleich eher schlecht ab, so das

Ergebnis einer aktuellen Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts

Ipsos, die in Zusammenarbeit mit der Global Infrastructure Investor Association

(GIIA) in 31 Ländern durchgeführt wurde. Sechs von zehn Befragten (60%) glauben

außerdem, dass in Deutschland nicht genug unternommen wird, um die

Infrastrukturbedürfnisse des Landes zu erfüllen. Besonders schlecht wird das

Wohnraumangebot, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und die Qualität des

Eisenbahnverkehrs bewertet. Bei der Digitalisierung ist Deutschland im

weltweiten Vergleich sogar das Schlusslicht.



Größte Probleme: Wohnraum, E-Ladestationen und Schienenverkehr