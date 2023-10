Die Kursstärke des auf Cybersicherheit spezialisierten Unternehmens Palo Alto Networks beeindruckt von Jahr zu Jahr, langfristig hat sich das Wertpapier zu einem stabilen Renditebringer entwickelt. Aktuell greifen Investoren die Vorgängerhochs bei 258,88 US-Dollar aus Sommer dieses Jahres an und könnten mithilfe eines Mitte August gerissenen Breakaway-Gaps diese sogar mit Leichtigkeit übertreffen, wie die jüngste Kursentwicklung zeigt. Eine kleinere Korrektur endete nämlich genau an der oberen Kante der Kurslücke, was auf relative Stärke schließen lässt und sich diese Entwicklung in neuerlichen Rekordstände manifestieren könnte.

Entfernte SKS-Formation gesichtet