Mercedes-Benz Trucks präsentiert ersten batterieelektrischen Lkw mit Stern für den Fernverkehr als Serienversion (AUDIO)

Hamburg-Nordheide (ots) - Anmoderation:



In Hamburg-Nordheide wurde heute (10.10.) eine neue Ära im Straßengüterverkehr

eingeläutet: Vor internationalem Publikum feierte Mercedes-Benz Trucks die

Weltpremiere der Serienversion seines batterieelektrischen Lkw für den

Fernverkehr. Mit dem eActros 600 will das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen

Technologie, Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftlichkeit für E-Flottenbetreiber

setzen. Denn dank der hohen Batteriekapazität sowie einer neuen, besonders

effizienten elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung erreicht das

Fahrzeug eine Reichweite von etwa 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Der eActros

600 definiert damit einen völlig neuen Standard für Elektrotrucks auf

Fernverkehrsstrecken, unterstreicht Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks:



O-Ton Karin Rådström