BASF vor Gewinnwarnung: Wird jetzt die Dividende gekürzt?

Die Privatbank Berenberg hat das Ziel für die BASF-Aktie von 50 auf 45 Euro herunterkorrigiert, behält jedoch die Bewertung "Hold" bei. Es wird erwartet, dass das Chemieunternehmen in den kommenden zwei Wochen seine Jahresprognose für das operative Ergebnis nach unten korrigiert, so Analyst Sebastian Bray in seiner Notiz. Hinweise wie das allgemeine Eingeständnis geringer Mengen in der Industriechemie und der unspektakuläre Trend der Branchenaktien in jüngster Zeit lassen vermuten, dass diese Information am Markt bereits bekannt sei. Trotz einer attraktiven Dividendenrendite seien Dividenden, die nicht durch Gewinne gedeckt sind, kein Anreiz, zyklische Aktien zu behalten, so Bray weiter. Die Aktie ist in der Folge auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 13 Prozent an Wert verloren.

Zuvor hatten bereits Warbung Research und die Baader Bank Bedenken geäußert, dass der Chemieriese seinen Ausblick senken werde. Laut Baader-Analyst Konstantin Wiechert seien die Konsensschätzungen für den Chemiekonzern unter diesen Umständen immer noch zu hoch. Die laut einem Medienbericht geplante Veräußerung von Unternehmensteilen könnte aber ausreichen, dass die Dividendenzahlungen auf dem bisherigen Niveau bleiben, so Wiechert.