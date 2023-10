Smart Metering als Wegbereiter für Mieterstromprojekte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eschborn (ots) -- Techem Umfrage zeigt: 38 Prozent der geschäftlich und 27 Prozent der privatVermietenden planen erste Mieterstrommaßnahmen- Ankündigung, Regelungen zu vereinfachen und zu entbürokratisieren, stellt fürMehrheit der Befragten Anreiz dar, um in PV-Anlagen zu investieren- Smart Metering als Grundvoraussetzung für MieterstrommodelleDie Bundesregierung treibt ambitioniert die Energiewende voran: Bis 2030 sollenbereits 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedecktsein. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes stelltgemeinsam mit weiteren energiewirtschaftsrechtlichen Vorschriften zur Steigerungdes Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung (Solarpaket I) einen zentralenHebel zur Beschleunigung dar. Solarmodule auf Dächern von Mehrfamilienhäusernspielen dabei eine wichtige Rolle, da die Hälfte des geplanten Zubaus aufvorhandenen Dachflächen erfolgen soll. Sie legen zudem die Basis dafür, den aufden Dächern erzeugten Solarstrom direkt an die Mietenden abgeben zu können.Bisher scheiterte ein Zubau an dem bürokratischen Aufwand für die Vermarktungvon Mieterstrom. Die Bundesregierung will deshalb die Regelungen für die Abgabevon PV-Strom von Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern sowie an Mietendevereinfachen. So werden zukünftig nicht nur Eigenheimbesitzende von PV-Anlagenund günstigem Ökostrom profitieren, sondern auch Mietende undWohnungseigentümerinnen und -eigentümer in Wohnungseigentümergemeinschaften.Neben den bisherigen Mieterstrommodellen soll es künftig auch eine"Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung" geben. Eine Studie desEnergiedienstleisters Techem zeigt, dass einige Vermietende bereits ersteMieterstromprojekte planen (38 Prozent geschäftlich vs. 27 Prozent privat) unddie Hälfte von ihnen eine Umsetzung in den kommenden fünf Jahren für sehrwahrscheinlich hält (58 Prozent geschäftlich vs. 48 Prozent privat).Eine Ressourcen-Frage: Strom selbst verwalten oder auslagern?Dabei stehen unterschiedliche Modelle zur Diskussion, wie Vermietende den selbstproduzierten Strom an die Bewohnenden liefern und abrechnen können. Befragteprivat Vermietende bevorzugen die direkte Vermarktung des Stroms (31 Prozent vs.10 Prozent geschäftlich Vermietende) nach dem neuen Modell der"Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung". Hier müssen Mietende ihrenReststrombedarf selbst über den eigenen Stromanbieter decken. Für dasMieterstrommodell sprechen sich 28 Prozent (vs. 25 Prozent geschäftlichVermietende) aus: Dabei müssen Vermietende einen Vertrag mit einemDienstleister, meistens einem externen Energieversorger, abschließen. Als