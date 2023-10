BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Versicherer würden nach Angaben des Branchenverbandes GDV gerne mehr in nachhaltige Anlagen investieren. Die Unternehmen hätten im vergangenen Jahr den Anteil nachhaltiger Anlagen erhöht und würden gerne noch mehr leisten, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Dienstag in Berlin. "Aber es mangelt an geeigneten Projekten und passenden Rahmenbedingungen."

Die Branche verfügt über rund 1,9 Billionen Euro Kapitalanlagen und legt jedes Jahr etwa 300 Milliarden Euro neu an. Sie beklagt, dass es nicht ausreichend nachhaltige Großprojekte gebe, die langfristig rentierten, sowie lange Planungszeiten beispielsweise bei Windparks.