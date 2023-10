SOFIA (dpa-AFX) - Im Kampf gegen irreguläre Migration hat der Präsident des österreichischen Nationalrates, Wolfgang Sobotka, die schwer gesicherte EU-Außengrenze Bulgariens zur Türkei besucht. Eingeladen und begleitet wurde er am Dienstag von seinem bulgarischen Amtskollegen Rossen Scheljaskow, wie das Parlament in Sofia mitteilte. Ziel der Bulgaren war es, Österreich davon zu überzeugen, dass die rund 250 Kilometer lange Landgrenze gut bewacht wird. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben der bulgarischen Grenzpolizei 158 000 Versuche von irregulären Grenzübertritten gescheitert.

Migranten aus Krisengebieten versuchen immer wieder, aus der Türkei irregulär nach Bulgarien und damit in die EU zu gelangen. Sie wollen dabei vermeiden, dass sie an den Grenzübergängen des ärmsten EU-Landes registriert werden, da sie in der Regel nach Mitteleuropa weiter reisen wollen, darunter nach Deutschland.