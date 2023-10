'Bedingt abwehrbereit' - Masala sieht Deutschland schlecht gerüstet

BERLIN (dpa-AFX) - Der Militärexperte Carlo Masala sieht Deutschland nicht in der Lage zu einer militärischen und gesellschaftlichen Reaktion wie in Israel nach dem Großangriff der Hamas. "Die Antwort würde lauten: Nein", sagte Masala am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung seines in dieser Woche erscheinenden Buches "Bedingt Abwehrbereit" (Verlag C.H. Beck) auf eine entsprechende Frage. Deutschland sei 20 Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine "noch immer nicht als Staat kaltstartfähig". Masala ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München. Das Buch stellte er zusammen mit SPD-Chef Lars Klingbeil vor.

Masala sagte, seine Feststellung beziehe sich auf sämtliche staatliche Institutionen, "dazu gehört auch die Bundeswehr". "Und wir sind als Gesellschaft, und das zeichnet ja auch sozusagen die israelische Reaktion aus, wir sind als Gesellschaft noch immer nicht resilient", sagte er. Nach dem russischen Angriff seien zwar in den ersten Wochen viele Dogmen der deutschen Außenpolitik über Bord geworfen und eine Zeitenwende eingeleitet worden. Danach sei "dieses ganze System mehr oder weniger zurückgefallen in Friedenszeiten". Masala sagte: "Wir haben nicht begriffen."

Er erwartet von dem Krieg in Nahost auch Folgen für die Bereitschaft der USA, die Ukraine im bisherigen Umfang militärisch zu unterstützen. Es gebe erste Republikaner, die sagten, man solle die Gelder, die für die Ukraine vorgesehen sind, umwidmen für die Israelhilfe. Masala sagte, Europa müsse aus ureigenstem Interesse dafür sorgen, dass amerikanische Anteile der Hilfe aus Europa ersetzt werden könnten.

"Wir werden uns nicht wegducken können vor internationaler Verantwortung, die da ist. Und auch Deutschland wird sich in Europa nicht wegducken können", sagte Klingbeil. Zwar sei Landes- und Bündnisverteidigung jetzt wieder im Fokus. Klingbeil: "Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Und das hat damit zu tun, dass wir sehr lange in der Gesellschaft für uns auch festgehalten haben, dass die Kriegszeiten vorbei sind und dass wir in Zeiten leben, in denen ja nichts mehr passieren kann."/cn/DP/ngu