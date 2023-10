Leitfaden zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten für die Consultingbranche veröffentlicht

Bonn (ots) - In Anlehnung an den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) hat der

Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) e.V. in einer Arbeitsgruppe

einen Branchenleitfaden entwickelt, der Mitgliedsunternehmen mit Pflicht zur

Nachhaltigkeitsberichterstattung dabei unterstützt, die eigenen Aktivitäten mit

Bezug zur Nachhaltigkeit zu erfassen, zu strukturieren, entsprechende Ziele in

die Unternehmensstrategie zu integrieren und konkrete Maßnahmen abzuleiten.

Besonderer Dank gilt den Expertinnen und Experten aus den

Beratungsgesellschaften ANXO Management Consulting, Detecon, Gmc², HR Beratung

Simon, Mobilite, Optiqum, SellingPoint Consult, und TEAMWILLE.



Der Leitfaden gibt einen Überblick über die zu behandelnden Kriterien,

Leistungsindikatoren und den Prüfprozess des DNK-Büros. Eine Erweiterung der

Vorgaben des DNK zur Erfüllung der zukünftigen Corporate Sustainability

Reporting Directive (CSRD) inklusive der aktuell in Entwicklung befindlichen

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ist für das kommende Jahr

2024 geplant.