Grid Dynamics vertieft Partnerschaft mit Microsoft durch den Erhalt der begehrten Spezialisierung im Programm Azure Migrate and Modernize (AMM)

- Grid Dynamics sichert sich die gefragte Infra- und Datenbank-Migration zur Azure-Spezialisierung von Microsoft und weitet dadurch seinen Status als KI-Cloud-Partner von Microsoft und seine Beteiligung am AMM-Programm von Microsoft aus. Dies stellt die dritte neue Microsoft-Spezialisierung von Grid Dynamics in den letzten sechs Monaten dar.

- Grid Dynamics weitet die Wertschöpfung für seine Kunden mit einer umfassenderen Unterstützung von AMM strategisch aus, um die Migration zu grundlegender Infrastruktur und zu Daten-Workloads sowie die Sicherheit in Cloud-und Hybrid-Umgebungen zu unterstützen.

- Dieser bedeutende Fortschritt und diese neue Spezialisierung sind Ausdruck der lebendigen Partnerschaft zwischen Grid Dynamics und Microsoft und fördern eine engere Zusammenarbeit bei größer angelegten, komplexen Cloud-Infrastruktur- und Datenbankmigrations-Programmen für gemeinsame Kunden.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 10. Oktober 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation (https://pr.report/P07YJLjB), gab heute mit Stolz bekannt, dass es die Infra- und Datenbank-Migration zur Microsoft Azure Specialization von Microsoft erhalten hat. Diese Spezialisierung weitet die Beteiligung von Grid Dynamics am innovativen Programm Azure Migrate and Modernize von Microsoft aus und stellt ein weiteres Mal die außergewöhnlichen technischen Kompetenzen des Unternehmens unter Beweis. Dieses innovative Partnerschaftsprogramm hilft Kunden, die Migration und Modernisierung von Cloud-basierten Workloads zu beschleunigen und zu vereinfachen, und umfasst eine Reihe von Schulungen, Dienstleistungen und finanzieller Unterstützung für Transformationsprogramme. Als Mitglied dieses exklusiven Programms ermöglicht Grid Dynamics seinen Kunden, den Time-to-Value (in etwa: Zeitspanne bis zur Wertschöpfung) bei Cloud-basierten Transformationsprogrammen zu verkürzen, wodurch Investitionsgelder für fortschrittlichere und bahnbrechende digitale Transformationsprojekte mit Grid Dynamics verfügbar werden.