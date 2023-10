Caravan kündigt Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung und den Erwerb von Mineralkonzessionen an

Vancouver, British Columbia, 10. Oktober 2023 / IRW-Press / - Caravan Energy Corporation (CSE: CNRG) (FWE: V69) („Caravan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 14. September 2023 bekanntgeben zu können, dass es seine bereits angekündigte, nicht vermittelte Finanzierung in Form einer Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat.

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen Folgendes emittiert:

(i) 7.262.524 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,42 $ je Einheit für einen Bruttoerlös von 3.050.251 $, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkauf-Warrant besteht, der den Inhaber berechtigt, über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren eine Stammaktie zu einem Preis von 0,60 $ zu erwerben; und

(ii) 6.000.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,50 $ je FT-Einheit für einen Bruttoerlös von 3.000.000 $, wobei jede FT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes gilt, und einem halben Flow-Through-Aktien-Warrant besteht, der den Inhaber berechtigt, über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Stammaktie zu einem Preis von 0,60 $ zu erwerben.

Das Unternehmen erzielte durch das Angebot einen Brutto-Gesamterlös von 6.050.251 $.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für qualifizierte Ausgaben für die Mineralliegenschaften des Unternehmens und der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungs- und Beratungsgebühren in Höhe von insgesamt 766.800 Broker Warrants (jeweils ein „Broker Warrant“) und 348.994 $ in bar an bestimmte Vermittler in Verbindung mit dem Verkauf von Einheiten und FT-Einheiten an Käufer, die der Gesellschaft von diesen Vermittlern vorgestellt wurden. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,60 $ für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren.