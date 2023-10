Envoy Global eröffnet neues Büro in Paris, Frankreich

CHICAGO und PARIS, 10. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Envoy Global, Inc., der führende Anbieter von Einwanderungsdienstleistungen, der den Zugang zu juristischen Spitzenkräften mit branchenführender Technologie kombiniert, gibt heute die Eröffnung seiner neuen französischen Niederlassung, Envoy Global France SAS, und die Ernennung von Miguel Ortiz Haro und Florence Corbet zur Leitung der neu gegründeten Frankreich-Praxisgruppe des Unternehmens als Immigration Manager bzw. Operations Manager bekannt. Die Ankündigung fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen seine internationale Präsenz in strategischen Märkten auf der ganzen Welt weiter ausbaut.

Miguel Ortiz Haro und Florence Corbet bringen fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Einwanderungsrecht und Personalwesen in die neue Praxisgruppe von Envoy Global in Frankreich ein.

In ihren neuen Funktionen werden Miguel und Florence ihr Fachwissen und ihre Kenntnisse des französischen Einwanderungsrechts und des Personalwesens einsetzen, um die neue Praxisgruppe von Envoy Global in Frankreich zu leiten. Die beiden werden einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der globalen Führungsposition des Unternehmens leisten und eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Kunden von Envoy Global bei der Bewältigung ihres Bedarfs an beschäftigungsbasierter Einwanderung in Frankreich spielen.

„Ich freue mich, dem Team von Envoy Global beizutreten und die Leitung der Praxisgruppe in Frankreich zu übernehmen", sagte Miguel bei seinem Eintritt in die Organisation. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Florence die Kunden von Envoy bei ihren Einwanderungs- und Personalbedürfnissen in Frankreich zu unterstützen, das sich immer mehr zu einer wichtigen globalen Drehscheibe für die Verlagerung und Mobilität von Talenten entwickelt."

Miguel verfügt über fast ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung von Rechtsteams in verschiedenen Organisationen. Zuletzt unterstützte er mit seiner Kanzlei ImmigPro Consulting Unternehmen im Bereich der Unternehmenseinwanderung in Frankreich.

Florence verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen im Bereich Personalwesen mit Schwerpunkt auf Einwanderung und Mobilität von Unternehmen in Frankreich und der Europäischen Union im weiteren Sinne.

„Der Wechsel zu Envoy Global ist ein aufregender nächster Schritt in meiner Karriere, in der ich Unternehmen aus der ganzen Welt dabei helfe, sich in Frankreich im Bereich Personalwesen und Unternehmenseinwanderung zurechtzufinden", so Florence.