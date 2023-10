Musks X ist in der Israel-Hamas-Krise "spektakulär gescheitert"

Stunden, nachdem bewaffnete Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen waren und den schwersten Angriff auf das Land seit Jahrzehnten verübt hatten, tauchten auf der Plattform unbestätigte Fotos und Videos von Luftangriffen, zerstörten Gebäuden und Häusern sowie andere Posts auf, die militärische Gewalt – in Israel und im Gazastreifen – zeigten. Viele der Beiträge wiederholten alte Bilder von bewaffneten Konflikten und gaben sie als neu aus. Sie wurden von anonymen Konten gepostet, die blaue Häkchen trugen – ein Zeichen dafür, dass sie eine Verifizierung im Rahmen des "Premium"-Abonnementdienstes von X, früher bekannt als Twitter Blue, erworben hatten. Andere Konten posteten militärisches Bildmaterial, das in Wirklichkeit aus Videospielen stammte. Und eine Handvoll viraler Unwahrheiten wurde von Rechtsextremen auf der Plattform verbreitet, eine übliche Taktik zur Steigerung des Engagements.

Posts über den Angriff in Israel haben zu Verwirrung, Fehlinformationen und Konflikten auf Elon Musks X, früher bekannt als Twitter, geführt, berichtet Bloomberg unter Berufung auf zahlreiche Expertenmeinungen. Die Untersuchungen zeigen demnach, wie die Übernahme durch den Milliardär und die Änderungen der Richtlinien durch ihn, die Social-Media-Website zu einer unzuverlässigen Ressource in Krisenzeiten gemacht haben.

Mike Rothschild, ein Verschwörungstheorie-Forscher, der virale Unwahrheiten in sozialen Medien untersucht, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass die Nachricht über den Angriff auf Israel "der erste echte Test von Elon Musks Version von Twitter war, und er ist spektakulär gescheitert".

X, das seit Oktober 2022 im Besitz von Musk ist, hat seine Sicherheitsrichtlinien für Inhalte geändert. Die Folgen sind jetzt, in dieser geopolitischen Krise, deutlich sichtbar, so Experten. Im Laufe des letzten Jahres hat das Unternehmen die Regeln seiner Plattform gelockert, Mitarbeiter im Bereich Vertrauen und Sicherheit entlassen, nachdem es zuvor eigentlich angekündigt hatte, das Team zu erweitern. Früher gesperrte Konten wurden wieder zugelassen und Kunden konnten für Geld Verifizierungs-Häkchen für das soziale Netzwerk kaufen.

Obwohl sich Unwahrheiten über den israelisch-palästinensischen Konflikt auf Social-Media-Plattformen im gesamten Internet verbreitet haben, sagten die Experten, dass die Auswirkungen auf X besonders deutlich waren, da es unmöglich war, falsche Beiträge zu meiden.

X ist "in Krisenzeiten nutzlos"

"Es ist jetzt fast unmöglich zu sagen, was ein Fakt ist, was ein Gerücht, was eine Verschwörungstheorie und was Trolling ist", sagte Rothschild. "Musks Änderungen haben X nicht nur in einer Krisenzeit nutzlos gemacht. Sie haben es bewusst schlechter gemacht.“ Musk selbst empfahl Nutzern in einem Beitrag vom Sonntag, Konten zu folgen, die für die Verbreitung falscher oder irreführender Informationen bekannt sind. Dieser Beitrag wurde inzwischen gelöscht.

Als am Samstag Nachrichten über den israelisch-palästinensischen Konflikt auftauchten, veröffentlichte ein rechtsextremer politischer Kommentator einen Beitrag auf X, der angeblich Videobeweise von militanten Palästinensern zeigte, die von Tür zu Tür gingen und israelische Bürger töteten. "Stellen Sie sich vor, dies würde in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrer Familie passieren", sagte der Kommentator, Ian Miles Cheong, der häufig mit Musk auf X interagiert hat.

Innerhalb von drei Tagen erhielt das kurze Video fast 50 Millionen Likes, Shares und Kommentare; es wurde 12,7 Millionen Mal auf X angesehen. Später wurde dem Beitrag eine "Community-Notiz" beigefügt, in der darauf hingewiesen wurde, dass das Video israelische Strafverfolgungsbehörden und keine Mitglieder der palästinensischen Militärgruppe Hamas zeigt. Der Beitrag blieb jedoch auf der Plattform aktiv.

US-Militärhilfe für Israel?

Einige Stunden später meldete sich ein kostenpflichtiger X-Account mit einem anonymen Handle mit einem falschen Posting zu Wort. "Und da ist es...", sagte der Account. "Die USA schicken Militärhilfe im Wert von acht Milliarden US-Dollar an Israel." Der Beitrag enthielt einen Screenshot einer scheinbaren Erklärung des Weißen Hauses, in der die Hilfe für Israel genehmigt wurde. Auf der Website der US-Regierung ist jedoch nie eine solche Erklärung erschienen. Die Datumszeile und die Details auf dem Screenshot wurden manipuliert, indem eine Erklärung des Weißen Hauses vom Juli kopiert wurde, in der finanzielle Hilfe für die Ukraine angekündigt wurde, so ein unabhängiger Fehlinformationsforscher, der einen Faktencheck online stellte. Insgesamt wurden die Beiträge laut NewsGuard mehr als 604.100-mal auf der Plattform aufgerufen. Der Text wurde auch in mehreren Beiträgen auf TikTok wiederholt, wo er sich unkontrolliert verbreitete. Laut Bloomberg verbreitete er sich auch über Telegram-Kanäle und QAnon-Forenbeiträge.

Etwa zur gleichen Zeit wurde auf einem angeblichen X-Account der Taliban gepostet, dass die Gruppe die Regierungen von Iran, Irak und Jordanien um Erlaubnis bittet, um sich der Hamas anzuschließen. Die unbewiesene Behauptung wurde auf X 2,5 Millionen Mal aufgerufen und verbreitete sich auf Facebook über einen Artikel, der von The Gateway Pundit veröffentlicht wurde, einer rechtsextremen Website, die häufig Verschwörungstheorien verbreitet und die unbewiesene Behauptung aufgriff.

"Die Taliban haben noch nie Operationen außerhalb Afghanistans durchgeführt", sagte Michael Kugelman, Direktor des Südasien-Instituts am Wilson Center, einer überparteilichen Denkfabrik, der sich seit 2007 mit Afghanistan und den Taliban beschäftigt. "Ihre Ideologie und ihre operativen Strategien haben sich immer auf Afghanistan konzentriert, und nur auf Afghanistan". Er wies auch darauf hin, dass frühere Beiträge des Kontos untypisch kritisch gegenüber Katar waren, was die Taliban niemals tun würden. "Zu guter Letzt: Wenn wir uns vorstellen, dass die Taliban wirklich vorhaben, ihre Kämpfer nach Gaza zu schicken, dann würden sie das nicht öffentlich ankündigen", fügte Kugelman hinzu. "Es macht keinen Sinn, der Welt seine verdeckten Pläne mitzuteilen".

Ukraine-Waffen für die Hamas?

Die Unwahrheit, dass die Ukraine Waffen an die Hamas verkauft habe, wurde auch auf X verbreitet, obwohl das Pentagon keine Beweise dafür gefunden hat, dass Hilfsgüter für die Ukraine aus dem Land abgezweigt wurden. Joey Mannarino, ein rechtsextremer Podcast-Moderator, der auf X verifiziert ist, sammelte nach den Recherchen von NewsGuard die meisten Likes und Beiträge zu dieser Behauptung auf der Plattform. Sein Beitrag, in dem er behauptete, die Hamas habe von der Ukraine Waffen gekauft, wurde auf X fast sieben Millionen Mal aufgerufen.

Mannarino reagierte schnell mit einem Posting, in dem er sagte: "Fürs Protokoll, wir wissen nicht, ob dies wahr ist oder nicht." Jack Brewster, NewsGuard's Enterprise Editor, sagte, dass solche Posts eine übliche Taktik von Fehlinformanten sind, "um nicht dafür verantwortlich gemacht zu werden, wenn sie sich als falsch erweisen".

"Die realen Folgen dieser Lügen sind Gewalt auf den Straßen, die Verletzung Unschuldiger und möglicherweise der Verlust von Menschenleben, denn einige dieser Bilder und Videos sind darauf ausgelegt, die extremsten Reaktionen hervorzurufen", sagte Imran Ahmed, Geschäftsführer des Zentrums zur Bekämpfung digitalen Hasses, einer gemeinnützigen Organisation.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion