Berlin (ots) - Nicht zuletzt der zweite Förderantragsstopp im Mai hat die Frageaufgeworfen, wie Deutschland bei den Rahmenbedingungen für dieSpiele-Entwicklung im internationalen Vergleich dasteht. Sind die von derBundesregierung im Koalitionsvertrag und in der Games-Strategie selbstgestecktenZiele, den Games-Standort zu stärken und Deutschland als einen Leitmarkt iminternationalen Wettbewerb zu etablieren, mit den aktuellen Rahmenbedingungenüberhaupt realistisch zu erreichen? Um diese Fragen zu beantworten, hat der game- Verband der deutschen Games-Branche die Studie "Die deutsche Games-Förderungim internationalen Vergleich" in Auftrag gegeben. Die Untersuchung wurde vonNordicity (Kanada) in Zusammenarbeit mit Goldmedia (Deutschland) in Kooperationmit Games Germany, dem Verbund der Länderförderer und Ländernetzwerke erstellt.Die Studie zeigt dabei auf: Aktuell gibt es große Unterschiede zwischenDeutschland und den internationalen Top-Standorten bei denGames-Förderprogrammen. Etablierte Produktionsstandorte wie Kanada, Frankreichoder Großbritannien setzen gezielt auf eine steuerliche Games-Förderung. Dadurchentfällt in den meisten Fällen auch die Aufstellung eines festen Förderbudgetsim Haushalt, das ausgeschöpft sein kann, wenn die benötigten Mittel die zurVerfügung gestellten übersteigen. Die Games-Förderung steht in den Ländern mitsteuerlichen Fördermodellen hingegen dauerhaft zur Verfügung und ist damitplanbarer und verlässlicher. Dieser Ansatz funktioniert international dabei sogut, dass auch andere Standorte wie Irland oder Australien, die internationaleine größere Rolle bei Games-Entwicklungen spielen wollen, auf dieses Modellsetzen. Deutschland hat hingegen ein Fondsmodell mit einem festen jährlichenBudget gewählt. Die Folge: Unternehmen wissen nicht, ob Fördermittel zurVerfügung stehen werden, wenn sie diese benötigen. Dadurch lässt sich mit derGames-Förderung in Deutschland nicht verlässlich planen."Die Studie 'Die deutsche Games-Förderung im internationalen Vergleich' ist eindeutlicher Weckruf: Die Rahmenbedingungen für die Spiele-Entwicklung inDeutschland sind international nicht konkurrenzfähig. Damit wird dieBundesregierung ihre selbstgesteckten Ziele, Deutschland zu einem Leitmarkt zuentwickeln, nicht erreichen können, wenn sie sich nicht stärker aninternationalen Standards orientiert. Welche das sind, zeigt die Studie nunschwarz auf weiß", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband derdeutschen Games-Branche. "Es muss der Anspruch Deutschlands sein, auf einem derdynamischsten und größten Medienmärkte der Welt nicht nur zuzuschauen, sondernmitzuspielen. Dafür braucht es kurzfristig für 2024 die Erhöhung der