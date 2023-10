CDF CORPORATION stärkt die europäische Präsenz mit neuen mittelgroßen Containerschienensystemen in Deutschland

PLYMOUTH, Massachusetts, 10. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Die CDF CORPORATION begrüßt den globalen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und freut sich, die Markteinführung einer Fertigungslinie einesneuen Form-Fit mittleren IBC Massencontainers, die strategisch in der neuen hochmodernen Anlage von J. Natzan Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG in Lienen (Deutschland) untergebracht sein wird, bekanntgeben zu können. Natzan, ein Familienunternehmen, das seit 1989 für seine Präzision bei Kunststoffverpackungen und kundenspezifischen Wärmedämmlösungen bekannt ist, wird bei diesem Projekt mit CDF zusammenarbeiten. CDF und Natzan arbeiten seit sechs Jahren zusammen, und diese Partnerschaft unterstreicht perfekt die gemeinsame Vision und das Engagement beider Unternehmen bei der Bereitstellung beispielloser, maßgeschneiderter, flexibler Verpackungsinnovationen. Diese Investition ist für den vollen Betrieb bis Ende des Jahres 2023 geplant und unterstreicht das Engagement von CDF, seine flexiblen Verpackungsprodukte und -dienstleistungen zu erweitern, was seine zweite bemerkenswerte europäische Erweiterung seit der integration von Quadpak AB in die CDF Alliance im Jahr 2013 markiert.

Die Anlage Lienen wird sich auf die Herstellung von Mehrlagentypeinlagen und Kisseneinlagen im Stil des Intermediate Bulk Containers (IBC) spezialisieren. Diese Initiative richtet sich hauptsächlich an Hersteller flüssiger bis hochviskoser Produkte und bietet umweltfreundliche und kostengünstige Massengüterverpackungslösungen von 220 bis 1500 Litern. Mit dieser neuen Produktionslinie wird CDF: