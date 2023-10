Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lindau (ots) - Protzige Autos, teure Uhren, schicke Klamotten: Gerade auf SocialMedia verleihen sie dem vermeintlich einfachen Erfolg im Dropshipping Ausdruck -tatsächlich gelingt es jedoch nur den wenigsten Händlern, das Konzept sowohlertragreich als auch seriös und nachhaltig zu betreiben. Ein Paradebeispiel istDennis Naumov, der sich mit nur 21 Jahren durch eine erfolgreiche Karriere imDropshipping diese Träume ermöglichen konnte. Mit seinem Coaching-ProgrammECOMBEAST gibt er seine klaren Strategien an andere aufsteigende Dropshipperweiter und unterstützt sie dabei, einen erfolgreichen Online-Shop aufzubauen.Hier erfahren Sie, wie der Unternehmer den Aufstieg vom Maler zum erfolgreichenUnternehmer mit einem jährlichen Millionenumsatz geschafft hat.Im Dropshipping sehen viele Jungunternehmer eine Möglichkeit, ohne eigeneLagerhalle und eigene Warenversendung schnell einen lukrativen Umsatz machen zukönnen. Viele Anfänger scheitern allerdings besonders beim Einstieg in dieBranche. Häufig liegt das Problem bei einem unzureichenden Coaching, mit demdurchaus fähigen Neuunternehmern der Start in das Business unmöglich gemachtwird. Dass der steigende Gewinn mit dem richtigen Know-how aber definitivmöglich ist, zeigt Dennis Naumov, Gründer und Geschäftsführer von ECOMBEAST:"Auch ich habe anfangs Fehler gemacht, die ich heute als katastrophal einstufeund durch die ich viel Geld verloren habe. Wer im Dropshipping an das falscheCoaching gerät, wird ähnliche Verluste machen - und entgeht dadurch derMöglichkeit, sich ein finanziell unabhängiges Leben aufzubauen.""Mir war schon früh klar, dass ich mir dieses Leben selbst ermöglichen möchte.Mit 16 Jahren habe ich angefangen, mir dies aufzubauen. Im Vergleich zu anderenCoaches habe ich nicht nur theoretisches Fachwissen, sondern habe vor allemeigene praktische Erfahrungen gemacht und kenne auch die negativen Seiten",betont der Experte. Seine Erfahrungswerte und Expertise gibt er mit seinemCoaching ECOMBEAST vor allem an Einsteiger ohne Vorwissen, aber auch anFortgeschrittene im Dropshipping weiter. Dabei setzt er in der Zusammenarbeitneben seinen bewährten Methoden vor allem auf Ehrlichkeit und Transparenz undverhilft seinen Kunden so zu einem fünf- bis sechsstelligen Umsatz.Wie Dennis Naumovs Weg in die Selbstständigkeit begannDennis Naumovs Erfolgsgeschichte beginnt früh, denn bereits als Schüler hatte erdas Ziel, finanziell unabhängig zu werden. Schon in der siebten Klasse wussteer, dass er später sein eigener Chef sein möchte und bereit ist, die extra Meiledafür zu gehen. In der neunten Klasse begann er, Handys zu reparieren und Hüllenzu verkaufen. Auch als Kellner, Maler und Bootsreiniger hat der heutige Gründer