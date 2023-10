Wie gewinnbringend ist Dropshipping noch? - Niko Dieckhoff klärt auf (FOTO)

Dortmund (ots) - Der Onlinehandel boomt - das steht unweigerlich fest. Besonders

in den vergangenen Jahren hat sich dabei das Thema Dropshipping etabliert. Doch

ist das Geschäftsmodell auch heute noch lukrativ? Niko Dieckhoff hat sich als

Experte in diesem Bereich der Aufgabe verschrieben, Angestellten,

Selbstständigen, Auszubildenden und Studenten dabei zu helfen, mit ihrem eigenen

Onlineshop durchzustarten. Hier erfahren Sie, wie gewinnbringend diese Form des

Onlinehandels heute tatsächlich noch ist.



Wer sich für den E-Commerce interessiert, weiß, dass in den letzten Jahren

einige Unternehmer mit Dropshipping extrem hohe Umsätze generieren konnten. Im

Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Form des Onlinehandels. Anders als

bei klassischen Onlineshops braucht es hier jedoch kein eigenes Lager. Die

Abwicklung erfolgt stattdessen in Zusammenarbeit mit einem Lieferanten - das

macht Dropshipping besonders für Einsteiger mit geringem Eigenkapital so

interessant. Doch ist das Geschäftsmodell auch heute noch attraktiv? "Die

Antwort ist eindeutig Ja! Dropshipping ist und bleibt eine lukrative

Möglichkeit, einen Fuß in die E-Commerce-Branche zu setzen", betont Niko

Dieckhoff, Dropshipping-Experte.