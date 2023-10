FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist zeitweise über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,0611 Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Morgen. Am späten Nachmittag lag der Kurs etwas niedriger bei 1,0590 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0582 (Montag: 1,0531) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9450 (0,9495) Euro.

Der Euro profitierte vor allem von einem etwas schwächeren Dollar. Noch am Montag war die US-Währung stark gefragt gewesen, weil der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel an den Finanzmärkten zu erheblicher Unsicherheit führte. Am Dienstag erholten sich die Aktienbörsen allerdings, woraufhin auch der Euro etwas zulegen konnte.