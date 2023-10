Calibre liefert weiterhin starken Free Cash Flow, Cash-Position um 26% auf 97 Millionen US$ erhöht, Rekordquartal mit einer Produktion von 73.485 Unzen Gold

Höhepunkte im 3. Quartal und im bisherigen Jahresverlauf (YTD") 2023

- Barmittel im 3. Quartal auf 97 Mio. $ gestiegen, ein Anstieg um 26% gegenüber dem 2. Quartal 2023 und 72% seit Anfang 2023

- 4. Konsolidierte vierteljährliche Rekord-Goldproduktion von 73.485 Unzen in Folge

50%ige Steigerung der Goldproduktion im Vergleich zum 3. Quartal 2022 (49.081 Unzen)

Nicaragua-Goldproduktion von 63.756 Unzen und Nevada-Goldproduktion von 9.729 Unzen

- Konsolidierte YTD-Goldproduktion von 208.011 Unzen auf Rekordniveau

30%ige Steigerung der Goldproduktion im Vergleich zum YTD 2022 (160.704 Unzen)

Weiterhin auf gutem Weg, die Jahresprognose von 250.000 - 275.000 Unzen zu erreichen

- Der Explorationserfolg bei Libertad führte zu einer ersten Mineralressourcenschätzung bei der Goldlagerstätte Volcan und identifizierte zusätzliche Goldtrends in der Nähe der Mühle, was weitere Möglichkeiten zur Nutzung der verfügbaren überschüssigen Verarbeitungskapazität bietet;

- Fortsetzung der Erweiterung von Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung innerhalb des Limon-Minenkomplexes, bei Atravesada und entlang des VTEM-Korridors, was das Erweiterungs- und Entdeckungspotenzial auf dem gesamten Grundstück demonstriert; und

- Das Potenzial zur Steigerung der Ressourcen, des Gehalts und des Vertrauens in die Mine Pan wurde durch hochgradige, oberflächennahe Bohrergebnisse unmittelbar südlich und nördlich der in Betrieb befindlichen Mine erneut bestätigt.

Darren Hall, President & Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Im Laufe des Quartals konnte Calibre seinen Cashflow nach Explorations- und Wachstumsinvestitionen auf 97 Millionen $ steigern, und das bei einer Goldproduktion von 73.485 Unzen, dem vierten Rekordquartal des Unternehmens in Folge. Das Unternehmen befindet sich in einer ausgezeichneten Position, um das obere Ende der Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 250.000 bis 275.000 Unzen zu erreichen und gleichzeitig weiterhin einen starken freien Cashflow zu generieren.

Am 15. Oktober jährt sich der Erwerb unseres Betriebskomplexes in Nicaragua, der das Unternehmen zu einem wachstumsorientierten Goldproduzenten gemacht hat, zum vierten Mal. Vier Jahre später haben wir ein starkes Fundament geschaffen, indem wir unseren Verpflichtungen konsequent nachgekommen sind und gleichzeitig Investitionen und Wachstum selbst finanziert haben, einschließlich;

- Wir sind dem World Gold Council beigetreten und haben uns zu dessen Grundsätzen für einen verantwortungsvollen Goldabbau verpflichtet und die Nachhaltigkeit in alle Aspekte und Phasen unserer Geschäftstätigkeit integriert;

- Genehmigung und Erschließung von fünf neuen Minen, die jeweils aus dem Cashflow finanziert wurden;

- Steigerung der jährlichen Goldproduktion um 93% auf 250.000 - 275.000 Unzen (2020: 136.000 Unzen);

- Gewachsene Reserven 370%, nach Abzug von Produktionsverlusten; und

- Erhöhung der Barmittel von 4 Mio. $ auf 97 Mio. $.

Ich bin gespannt auf die Zukunft. Calibre stellt eine überzeugende Investitionsmöglichkeit dar, da es kontinuierlich einen starken freien Cashflow liefert, kontinuierlich in Exploration und Wachstum reinvestiert und sich verpflichtet, den Betrieb auf eine verantwortungsvolle, nachhaltige und transparente Weise zu führen."

Finanzergebnisse für Q3 und YTD 2023 und Details zur Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal und das gesamte Jahr 2023 werden am Dienstag, dem 7. November 2023, nach Börsenschluss veröffentlicht, und das Management wird am Mittwoch, dem 8. November, eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse und den Ausblick zu erörtern.

Datum: Mittwoch, November 8, 2023

Uhrzeit: 10:00 a.m. (ET)

Webcast-Link: https://edge.media-server.com/mmc/p/uippamra

Anweisungen zum Erhalt von Einwahlnummern für Telefonkonferenzen:

Alle Parteien müssen sich unter dem unten stehenden Link registrieren, um an der Calibre Mining Q3 Telefonkonferenz teilnehmen zu können. Melden Sie sich an, indem Sie auf https://register.vevent.com/register/BIaeef792eb39c469b8d3571c2423f7f2 ... klicken und das Online-Anmeldeformular ausfüllen. Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können hier und unter www.calibremining.com im Bereich Veranstaltungen und Medien unter der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und steht unter www.calibremining.com zur Aufzeichnung zur Verfügung. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Qualifizierte Person

Darren Hall, MAusIMM, President und Chief Executive Officer von Calibre Mining Corp. ist eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere Abbau- und Verarbeitungsgrade in der Zukunft; Aussagen in Bezug auf die prioritären Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2023; die Metallpreis- und Cut-off-Gehaltsannahmen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresbericht ("AIF") für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z.B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 eingeführt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

