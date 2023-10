Rivian Automotive scheint nach dem Hochfahren seiner Produktionskapazitäten in einer deutlich besseren Lage zu sein, als noch Geld für die Errichtung der Kapazitäten verbrannt wurde. Dies könnte aus technischer Sicht vorläufig eine Erholungsbewegung an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung verlaufend um den EMA 200 auf Tagesbasis bei 22,65 US-Dollar auslösen. Aber erst oberhalb von 24,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis dürften die aktuellen Jahreshochs bei 28,06 US-Dollar und darüber die Barriere aus Ende 2022 verlaufend um 32,00 US-Dollar in den Fokus den Investoren geraten. Auf der Unterseite wäre unterhalb der Vorwochentiefs von 17,65 US-Dollar ein Rücksetzer auf rund 16,00 US-Dollar kaum mehr auszuschließen.

Rivian Automotive Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: