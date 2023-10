Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Pünktlich zum Cyber-Security-Monat veröffentlicht Hiscox dieZahlen des diesjährigen Cyber Readiness Reports. Die repräsentative undinternationale Studie, die bereits seit 2017 jährlich durch dasMarktforschungsunternehmen Forrester erhoben wird, zeigt deutlich, dass dasBewusstsein für Cyber-Risiken bei Entscheidern gestiegen ist. In Deutschlandwerden Cyberangriffe erneut als größtes Geschäftsrisiko angesehen (43 %).International ist ein leichter Stimmungsumschwung zu beobachten: Nur noch fünfvon acht Ländern nennen Cyberrisiken als wichtigstes Risiko für Unternehmen.Doch die Fallzahlen bleiben konstant hoch: Mehr als jedes zweite Unternehmen(53%) war auch im vergangenen Jahr wieder Opfer einer Attacke. Deshalb stelltHiscox die Betrachtung der Studienergebnisse in den größeren Rahmen undhinterfragt, was sie über "Digital Trust" aussagen.In einer zunehmend digitalen Welt ist Vertrauen ein entscheidender Faktor, derviele Aspekte von Online-Aktivitäten, wie z. B. den elektronischen Handel, diegemeinsame Nutzung von Daten und die Online-Kommunikation, erst ermöglicht. Nachder Definition des World Economic Forum bedeutet Digital Trust, dass Menschentagtäglich darauf vertrauen, dass digitale Technologien und die Organisationen,die sie nutzen, ihre Interessen wahren und Erwartungen erfüllen.Mangelnde Cyber-Sicherheit als größtes Hindernis für Digital TrustDoch die internationalen Daten sind alles andere als vertrauenerweckend: DieZahl der angegriffenen Unternehmen ist im dritten Jahr in Folge gestiegen (53 %2023; 48 % 2022; 43 % 2021). Auch in Deutschland werden Cyberangriffen häufiger.Die Ergebnisse zeigen sogar einen zweistelligen Anstieg von 46 % im Jahr 2022auf 58 % im Jahr 2023. Auch die Zahl der Cyber-Attacken hat in Deutschland proUnternehmen deutlich zugenommen: Im letzten Jahr lag der Median bei 6, in diesemJahr bei 10 Angriffen, was Deutschland nach Irland zum zweithäufigstenangegriffenen Land macht.Rasche technologische Entwicklungen und langsame Anpassung der rechtlichenRahmenbedingungen sind Herausforderungen, die Vertrauen in digitale Prozessebehindern. Doch die größte Hürde bleibt mangelnde Cybersicherheit. Besonders beigroßen Unternehmen gehören Cyberangriffe zur Tagesordnung: So verzeichnen Firmenmit mehr als 1.000 Beschäftigten den größten Anstieg von 62 % auf 70 % mitmindestens einem Angriff. Jedes fünfte Unternehmen (21 %), das angegriffenwurde, gab an, dass die Auswirkungen so groß waren, dass sie ihrewirtschaftliche Existenz hätten bedrohen können.Diese Risikolage bleibt nicht ohne Konsequenzen für die Stimmung in Unternehmen.