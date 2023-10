BERLIN (dpa-AFX) - Verfassungsfeindliche Stiftungen und solche am rechten Rand sollen nach dem Willen der Ampel-Koalition und der Union vom Staat nicht gefördert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits am Freitag im Bundestag diskutiert werden. Genauere Details wollen die Fraktionen am Mittwoch bekanntgeben. Einem Bericht des Nachrichtenportals "The Pioneer" zufolge könnte etwa die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung von der Finanzierung ausgeschlossen werden.

Das Stiftungsgesetz soll definieren, wann politische Stiftungen vom Staat gefördert werden können - denn bisher sind die Kriterien nirgendwo gesetzlich geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine solche Regelung Anfang des Jahres gefordert. Zuvor hatte die AfD geklagt, weil die ihr nahestehende Stiftung bisher kein Geld aus dem Bundeshaushalt erhält.