COSRX kündigt exklusive Angebote für Hautpflegeprodukte während der Amazon Prime Big Deal Days 2023 an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Beauty-Enthusiasten, machen Sie sich bereit

zum Jubeln! COSRX, eine bei Dermatologen beliebte Hautpflegemarke, wird an den

Amazon Prime Big Deal Days 2023 teilnehmen und unglaubliche Rabatte auf einige

ihrer beliebtesten Produkte anbieten. Vom 10. bis zum 11. Oktober 2023 haben

alle Mitglieder die Möglichkeit, bei einer großen Auswahl an Beauty-Produkten zu

sparen, dazu zählen:



- Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K) :

Bis zu 24 % reduziert

- Advanced Snail 92 All in One Cream (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK) : Bis

zu 26 % reduziert

- AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA) : Bis

zu 45 % reduziert