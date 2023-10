Europäischer Gaspreis steigt auf knapp 50 Euro

Schon am Montag hatte der Erdgaspreis deutlich zugelegt, nachdem es an einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen war. Die Pipeline wurde daraufhin übergangsweise geschlossen. Es wird ein Leck vermutet, Fremdeinwirkung wird nicht ausgeschlossen.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Preise am europäischen Erdgasmarkt steigen weiter an. Am Dienstag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 49,80 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa 13 Prozent mehr als am Tag zuvor.

