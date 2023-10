NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag fortgesetzt. Angetrieben wurden die Kurse von der Hoffnung, dass der Reigen der Zinserhöhungen in den USA ein Ende finden könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 33 739,30 Zähler. Es war der dritte Tag in Folge mit Kursgewinnen. In der vergangenen Woche war der Dow noch auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gefallen.

Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte am Dienstag seine Ansicht, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, so Bostic, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen. Das verlieh den US-Börsen Auftrieb. Am US-Anleihemarkt gaben hingegen die Zinsen auf Staatsanleihen ihre zwischenzeitlichen Gewinne großteils wieder ab.