Biden vergleicht islamistische Hamas mit IS - 'Das ist Terrorismus'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die islamistische Hamas mit der Terrororganisation IS verglichen. Die "Brutalität" und der "Blutdurst" der Hamas erinnerten an die schlimmsten Taten der Organisation des Islamischen Staates (IS), sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. "Das ist Terrorismus."

