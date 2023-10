Semaglutid – Ozempic ist bei Verabreichung mit dem nadelfreien Injektor InsuJet von NuGen chemisch stabil

10. Oktober 2023, Toronto, Ontario / IRW-Press / – NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“), ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, hat heute anhand von neuen Daten aus einer Vorstudie gezeigt, dass Semaglutid (Ozempic ) nach Abgabe über den von NuGen entwickelten nadelfreien Injektor InsuJet chemisch stabil bleibt.

„Die heutige Entdeckung ebnet den Weg für zukünftige Tests zur Validierung der Ergebnisse und zur Vorbereitung auf die strengen behördlichen Evaluierungsverfahren. In unserer weiterführenden Arbeit werden wir auf diesem positiven Ergebnis aufbauen“, erklärt Dr. John Leombruno, ein unabhängiger Direktor des Unternehmens. „Semaglutid ist der erste einer Reihe von lizenzierten Wirkstoffen, deren Verabreichung mit dem InsuJet-Gerät getestet werden. Unser Ziel ist der Aufbau einer Pipeline von injizierbaren Wirkstoffen, die ein hohes Umsatzvolumen haben und für die nadellose Injektion mit dem InsuJet geeignet sind. Gemeinsam mit den Herstellern können wir so nadelfreie Varianten der gängigsten Biosimilars anbieten.“

NuGen hat am 10. April 2023 erstmals angekündigt, dass die Firma Basic Pharma Technologies in den Niederlanden mit einer Bewertungs- und Machbarkeitsstudie beauftragt wurde, die unter anderem Validierungstests zur Verabreichung von Semaglutid mit dem nadelfreien Injektor von NuGen beinhaltet.

Die von Basic Pharma am 5. Oktober 2023 übermittelten Laborergebnisse haben keine Unterschiede zwischen dem Einsatz des Fertigpens Ozempic und des nadelfreien Injektors InsuJet ergeben. Konkret wurde dabei das handelsübliche Arzneimittel Ozempic in das InsuJet-Gerät geladen und aus diesem abgegeben bzw. mit der Flüssigkeit verglichen, die mit dem handelsüblichen Ozempic-Pen verabreicht wurde. Im Zuge der Analyse der Flüssigkeit mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) wurden bei Verwendung des InsuJet-Geräts keine Abbauprodukte festgestellt.

Dr. John Leombruno, Unabhängiger Direktor

John Leombruno verfügt über Führungserfahrung in vielen Bereichen der Pharmaindustrie, unter anderem im Hinblick auf Marktzugang, medizinische Informationen, Pharmakovigilanz, medizinische Angelegenheiten und Geschäftsentwicklung. Er war Mitbegründer der Firmen Patient Direct (einem Anbieter von Patientenunterstützung und Spezialapotheken) und GMD Distribution (einem Dienstleister für Pharmavertrieb, Patientenunterstützung und Spezialapothekendienste), die beide zwischen 2010 und 2017 von McKesson Canada übernommen wurden. Im Jahr 2019 gründete John die kanadische Softwarefirma OkRx, die auf Gesundheitsversorgung spezialisiert ist und Patienten, verschreibende Ärzte, Versicherungen und Pharmaunternehmen beim Management von Spezialarzneimitteln unterstützt. Dr. Leombruno hat eine formale Ausbildung als Pharmazeut und verfügt über einen MBA-Abschluss von der Queen’s University und ein PhD-Diplom in Pharmakoepidemiologie von der University of Toronto.