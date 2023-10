10 Tipps zur Abschwächung der Auswirkungen der „Ring of Fire" Finsternis auf die Solarenergie

SHANGHAI, 11. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Die USA erwarten mit Spannung die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis, die nach 11-jähriger Abwesenheit am Samstag, den 14. Oktober, stattfinden wird, und die direkte Auswirkungen auf die Stromerzeugung von Photovoltaikanlagen haben wird. Im Vorfeld dieses bedeutsamen Ereignisses bietet Qn-SOLAR, ein führender PV-Hersteller, effektive Strategien zur Minimierung der negativen Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die PV-Stromerzeugung.

Nach Angaben der NASA beginnt die ringförmige Sonnenfinsternis, die auch als „Ring of Fire" bezeichnet wird, in Oregon um 9:13 Uhr PT und endet in Texas um 12:03 Uhr CT. Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn sich der Mond (Moon) an oder nahe seinem erdfernsten Punkt befindet und etwas kleiner als die Sonne erscheint, sodass er nicht die gesamte Sonnenscheibe verdeckt.