BlackBerry stellt UEM der nächsten Generation vor und definiert damit den Markt für Endpunktmanagement neu

BlackBerry kündigt in Zusammenarbeit mit AWS UEM im Edge-Bereich und UEM für das IoT an

Die UEM-Software von BlackBerry dient der Verwaltung, Überwachung und Sicherung aller Endgeräte eines Unternehmens. Mit BlackBerry UEM im Edge-Bereich wird die Produktivität des Unternehmens und die Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert, indem Arbeitslasten nahe an der Endkundschaft und ihren Geräten platziert werden, um eine Konnektivität mit extrem niedriger Latenz zu ermöglichen, während die höchsten Sicherheitsstandards beibehalten werden, auf die sich die Kundschaft bei der Bereitstellung durch BlackBerry verlässt - in Tests konnten die Benutzerinnen und Benutzer eine Verringerung der Latenz um bis zu 87 % feststellen. Die Lösung bringt das BlackBerry Network Operations Center (NOC), die einzigartige sichere Konnektivitätsinfrastruktur des Unternehmens, in den Edge-Bereich und integriert sich mit den Local Zones und Availability Zones von AWS, um Rechen-, Speicher- und andere Dienste sicher dort zu platzieren, wo Daten generiert und verbraucht werden. BlackBerry UEM im Edge-Bereich ist mit BlackBerry UEM vor Ort und in der Cloud kompatibel.

BlackBerry UEM für das Internet der Dinge (IoT) erweitert das einheitliche Endpunktmanagement auf IoT-Geräten und ermöglicht es Unternehmen, die enormen Vorteile des IoT zu nutzen und unbekannte Risiken in ihrer Umgebung zu reduzieren. Die Lösung integriert BlackBerry UEM mit AWS IoT Greengrass, einem Open-Source-Edge-Runtime- und Cloud-Dienst, der auf Millionen von IoT-Endpunkten in der vernetzten Welt - in Fabriken, Fahrzeugen, im Gesundheitswesen und in Unternehmen - eingesetzt wird, um IoT-Endpunkttransparenz und -Verwaltung zu ermöglichen und IT-Teams zu unterstützen. Diese neue Ergänzung zu BlackBerry UEM bringt die Konvergenzvision des Unternehmens voran und ermöglicht Unternehmen eine nahtlose und sichere Inventarisierung und Verwaltung ihrer IT- und IoT-Endpunkte über eine einzige Konsole.