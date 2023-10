China hält Seidenstraßen-Gipfel kommende Woche ab - Putin erwartet

Heute investiert China mit der Initiative in Afrika, Zentralasien und anderen Teilen der Welt in Transportwege, baut etwa Schienen, Straßen, Brücken und Häfen oder kauft sie auf, wie den Hafen von Piräus in Griechenland. Peking schickt meist chinesische Firmen, die die Bauvorhaben vor Ort umsetzen, und tritt auch als Kreditgeber auf. Deshalb wird kritisiert, dass sich vor allem finanzschwache Länder durch die "Neue Seidenstraße" in eine große Abhängigkeit von China begeben./jon/DP/zb

PEKING (dpa-AFX) - China hält am 17. und 18. Oktober in Peking das dritte Forum zu seiner "Neuen Seidenstraße" ab. Das teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit. Zum Belt and Road Forum (BRI), das zuletzt 2019 stattfand, werden zahlreiche Staatsgäste erwartet. Darunter soll auch der russische Präsident Wladimir Putin sein.

