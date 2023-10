LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Kampf gegen Antisemitismus:

"Diese grausamen Taten wurden in den vergangenen Tagen auf deutschen Straßen und im Internet nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu gefeiert. Der Rechtsstaat darf dabei nicht zusehen. Es ist dringend Zeit, palästinensische Vereine und Organisationen in Deutschland zu verbieten, die antisemitischen Terrorismus unterstützen. ... Der Kampf gegen Judenfeindschaft kann nur erfolgreich sein, wenn Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen, Politik und Sicherheitsbehörden ihn Hand in Hand führen. Ein Verbot von Organisationen und Netzwerken, die mit dem palästinensischen Terrorismus verbandelt sind und den massenhaften Mord an Israelis glorifizieren und rechtfertigen, kann deshalb nicht das einzige Mittel sein. Überfällig wäre es trotzdem."/yyzz/DP/he