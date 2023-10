AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Israel:

"Benjamin Netanjahu formuliert sehr martialisch, wenn er sagt: "Wir sind erst am Anfang." In der Sache aber hat er recht. Die Hamas, die Hisbollah, der Islamische Dschihad und ihre Hintermänner im Iran verstehen nur eine Sprache: Härte und Konsequenz. Der Hydra namens Terror werden dann zwar wieder neue Köpfe wachsen. Was aber wäre die Alternative? Wie in früheren Gaza-Kriegen auf die Vermittlung Ägyptens zu vertrauen, Waffenruhen zu schließen, um ein paar Jahre später doch wieder angegriffen zu werden, weil die Hamas noch jede Feuerpause genutzt hat, um wieder aufzurüsten?"