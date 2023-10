TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist Medienberichten zufolge auf mindestens 1200 gestiegen. Das berichtete der israelische Sender Kan am frühen Mittwochmorgen. Mindestens 3000 weitere seien verletzt worden. Auch die "Jerusalem Post" und andere Medien meldeten diese Zahlen unter Berufung auf den Sender.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Die Terroristen drangen am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) in Orte ein und suchten in den Häusern nach Opfern. Dabei erschossen sie Männer, Frauen und Kinder und verschleppten andere in den Gazastreifen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schwor am Sonntag "Rache". Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dortigem Gesundheitsministerium 900 Menschen, 4500 Menschen wurden verletzt. Die israelische Armee hat inzwischen rund 300 000 Reservisten einberufen und plant offensichtlich eine großangelegte Militäroperation.

Ein erstes Transportflugzeug mit "hochentwickelter" amerikanischer Munition sei in der Nacht zum Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels gelandet, berichtete die israelische Internet-Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf die israelischen Verteidigungskräfte (IDF). Die Munition ermögliche "bedeutende Angriffe und Vorbereitungen für weitere Szenarien"./ln/DP/zb