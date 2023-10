TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat einem Medienbericht zufolge erste Munition aus amerikanischen Beständen erhalten. Ein erstes Transportflugzeug mit "hochentwickelter" amerikanischer Munition sei in der Nacht zum Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels gelandet, berichtete die israelische Internet-Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf die israelischen Verteidigungskräfte (IDF). Die Munition ermögliche "bedeutende Angriffe und Vorbereitungen für weitere Szenarien".

Die israelische Armee hat rund 300 000 Reservisten einberufen und plant offensichtlich eine großangelegte Militäroperation, nachdem die islamistische Hamas am Wochenende vom Gazastreifen aus mit Angriffen auf Israel begonnen hatte. Bislang zählte das Gesundheitsministerium auf israelischer Seite etwa 900 Tote und 2901 Verletzte.

Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen, bei denen laut dortigem Gesundheitsministerium 900 Menschen starben, 4500 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des israelischen Militärs führten die Streitkräfte "weiterhin großangelegte Angriffe auf Terrorziele der Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen durch".

Der Gazastreifen am Mittelmeer ist rund 40 Kilometer lang und zwischen sechs und zwölf Kilometer breit. Dort leben etwa zwei Millionen Menschen. Der Hamas-Angriff traf Israel am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) am Samstag unvorbereitet./ln/DP/zb