Tausende demonstrieren in New York für Israel.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas in Israel haben in New York Tausende für das Land demonstriert. Der vorgesehene Platz in Sichtweite des UN-Gebäudes am East River füllte sich am Dienstagabend bis zu seiner Kapazitätsgrenze, so dass Hunderte Protestierende - viele von ihnen in den Farben Israels gekleidet und Flaggen tragend - in benachbarten Straßen Manhattans standen. Gouverneurin Kathy Hochul und Bürgermeister Eric Adams nahmen ebenfalls an der Demo teil und hielten Reden. New York hat mit weit über einer Million Menschen die größte jüdische Gemeinschaft der Welt./scb/DP/zb