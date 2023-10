Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im Einzelhandel im Tarifstreit in Berlin und Brandenburg zum Streik auf (bis 14.10.)

13:00 DEU: Bundestag u.a. mit Befragung der Bundesregierung (Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke, Fragestunde, Raumfahrtstrategie der Bundesregierung und Globaler Mindestbesteuerung + 13.00 Schweigeminute des Bundestags mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel + 13.00 Rede zur Lage in Israel von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

USA: Birkenstock Erster Handelstag New York

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Oktober 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 11. Oktober 2023

