DAX vorbörslich im Bereich von 15.400 Punkten

Ende September/Anfang Oktober war der DAX bereits am 200er-EMA nach unten abgeprallt. Gelingt nun ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, würde sich die Lage für den DAX etwas aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstandsbereich um 15.500/15.550 Punkte möglich werden. Prallt der DAX hingegen erneut am 200er-EMA nach unten ab, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung bei 15.200 Punkten zu erwarten.

Saisonal betrachtet wurde für Anfang Oktober eine Erholung der Aktienmärkte erwartet, die geliefert wurde. Weiterhin wird aber saisonal auch ein erneuter Rücklauf von Mitte Oktober bis Ende Oktober erwartet. Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht, es ist aber der übliche Oktober-Kursverlauf in US-Vorwahljahren.

Aus dem jüngsten CoT-Report ging hervor, dass die Commercials (US-Profis) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 immer weiter abbauen und einen Großteil der Long-Positionen verkauft haben. Sollte es hier zu einem Richtungswechsel (netto) auf Short bei den Commercials kommen, wäre dies ein langfristig bärisches Signal, was für eher weiter fallende Kurse im S&P 500 und damit auch im DAX sprechen würde. Die weitere Entwicklung sollte daher mit den nächsten CoT-Reports genau beobachtet werden.

Am heutigen Nachmittag stehen um 14:30 Uhr noch die US-Erzeugerpreise für September im Fokus und könnten in der Folge für weitere Volatilität an den Aktienmärkten sorgen.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.400 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 15.400, 15.450, 15.480, 15.500 und 15.550 Punkten, nach unten bei 15.380, 15.350, 15.300, 15.200 und 15.000 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat September: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)