LES MILLS XR BODYCOMBAT beschreitet neue Wege beim Multi-Reality-Fitness-Gaming

Entwickelt mit dem XR Gaming Specialist Odders, knüpft die neue App an den Erfolg von BODYCOMBAT VR an, der weltweit meistverkauften VR Fitness-App, die prominente Fans wie den Profiboxer Tommy Fury gewonnen hat und zu META Quest's Best App of 2022 gekürt wurde.

Die BODYCOMBAT XR-App bietet den gleichen Trainingsspaß wie die Vorgängerversion sowie den Mixed Reality (MR) Modus – eine bahnbrechende Funktion, die die reale Umgebung des Benutzers mit dem virtuellen Trainingsraum verschmilzt und ein bisher unvorstellbares MR-Trainingserlebnis ermöglicht.

META-Gründer Mark Zuckerberg lobte die BODYCOMBAT XR-App bei der Vorstellung des META Quest 3 Headsets in Kalifornien als ein Beispiel für Innovation der nächsten Stufe. Zuckerberg zeigte, wie die neue Funktionalität des Headsets es den Benutzern ermöglicht, zwischen vollständig immersiver VR und innovativer MR zu wählen, die rasantes Gameplay in die reale Welt bringt, während Ziele und Wände auf sie zufliegen.

Als beliebtestes Kampfsporttraining der Welt wird BODYCOMBAT jede Woche von Millionen Menschen in den besten Fitnessstudios der Welt genutzt. Angeleitet von den legendären Programmdirektoren Rachael Newsham und Dan Cohen – stellt BODYCOMBAT XR die Spieler vor Kampfkunst-Herausforderungen in einer Vielzahl von Stufen, die von intergalaktischen Wüsten bis zu Neo-City-Skylines reichen. Spieler erhalten Punkte für ihren Einsatz und ihre Technik, während Rachael und Dan ihnen Tipps geben und sie motivieren, die Trainingseinheiten zu absolvieren.

Rachael Newsham und Dan Cohen, Programmdirektoren von BODYCOMBAT, sagten: „Machen Sie sich bereit für das Workout Ihres Lebens! BODYCOMBAT XR bringt Ihre Fitness in eine völlig neue Dimension und kombiniert das Beste aus VR mit den aufregenden neuen Möglichkeiten von MR, um epische Kämpfe aus dem Headset in Ihr Wohnzimmer zu bringen."